سنعتمد على الناشئين | أول تعليق من مدرب الزمالك بعد الفوز المثير 3-2 على طنطا

كشف سامي الشيشيني المدرب العام لنادي الزمالك، أن الفريق سيعتمد على أبنائه الناشئين فى الفترة المقبلة بكثرة ، مؤكدًا أنه تم تصعيد 6 ناشئين فى الفترة الماضية ، موضحًا أن هذا الأمر سياسة يتبعها الجهاز الفني إلى جانب مواجهة ضغط المباريات.



تابع الشيشيني فى تصريحات إذاعية : " لدينا مباراة كل ثلاثة أيام سواء فى الدوري أو دوري أبطال أفريقيا ، وسنعمل على تجهيز الناشئين لمواجهة مثل الظروف التى واجهتنا فى مباراة أسوان الأخيرة بالاعتماد على أحمد عيد الظهير الأيمن القادم من ناشئى النادي بعد غياب حازم إمام للإصابة وهروب حمدي النقاز ، ونفس الأمر خلال مباراة طنطا اليوم التى شهدت غياب أكثر من لاعب على رأسهم طارق حامد وفرجاني ساسي للإيقاف .





وأشار الى أن الجهاز الفني لفريقه بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني، يعمل حاليًا على تصعيد عدد من اللاعبين الشباب للفريق الأول ، و نهدف للاعتماد على ـ"أبناء النادي" وهذا مكسب لهم لأنه يمنحهم الثقة و الأمل لبذل قصارى جهدهم للظهور مع الفريق الأول.

