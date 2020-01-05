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رياضة

بالقوة الضاربة| الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة بيراميدز

الأحد 05/يناير/2020 - 08:20 م
فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي
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نور عادل
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة بيراميدز الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر الدوري الممتاز.

شهدت القائمة عودة باهر المحمدي بعد غيابة عن مباراة انبي الماضية، مع استمرار غياب أحمد مدبولي لعدم اكتماله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها واستبعاد محمد عمار. 

وضمت القائمة 20 لاعبا وهم..

في حراسة المرمى.. محمد مجدى - محمد فوزى.

في خط الدفاع.. أحمد أيمن - باهر المحمدي - محمد هاشم - إبراهيم أبواليزيد - أسامة إبراهيم - محمود البدرى.

في خط الوسط.. عماد حمدي - محمد بيومي - محمود دونجا - محمد مخلوف - بيكتى سيلفا - عبدالرحمن مجدي - محمد صادق - وجيه عبدالحكيم - محمد حمدى زكى.

في خط الهجوم.. محمد الشامى - حازم مرسى - شيلونجو.
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