سر إصابة نانسي عجرم في ساقها بعد إطلاق النار عليها واقتحام منزلها

كشفت مجليل عمران مديرة أعمال نانسي عجرم عن سر إصابة نانسي عجرم في ساقها حيث تردد أن السارق الذي اقتحم منزلها أطلق عليها عشرة رصاصات.



وقالت مجليل ل قناة الجديد أن كل ما تردد بشأن إصابة نانسي عجرم بالرصاص في ساقها أمر غير صحيح وعارا تماما من الصحة حيث أنها تعرضت للإصابة في ساقها بسبب شظية الرصاص فقط الذي تم إطلاقه حين تبادل السارق وزوج نانسي النار.



وكان كشف فادى الهاشم زوج الفنانة نانسى عجرم عن تفاصيل واقعة اقتحام شاب سورى لمنزله وتهديده بالسلاح.



وقال فادى الهاشم خلال التحقيق معه من خلال فيديو يوضح تحركات وتهديد السارق، إن اللص تسلل إلى المنزل وحاول سرقة بعض الأشياء وحاول إيقافه.



وأضاف فادى الهاشم، عندما واجهته قام بتهديدي ورفع السلاح وحاولت إبعاده، إلا أنه أصر على ابتزازي وقمت بمنحه بعضا من المال، وكان يرغب فى سرقة المجوهرات والذهب إلا أنني رفضت.



وأوضح فادى الهاشم أن اللص قرر أن يقتحم غرفة الأطفال وفى هذه اللحظة شعرت بحالة من الجنون، وهو ما دفعنى إلى الانقضاض عليه وإطلاق الرصاص باتجاهه بعد أن هددني بقتل بناتي.