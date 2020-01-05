توقف عن تناولها فورا.. حقائق صادمة عن الشاورما المباعة بالأسواق



شاورما: طريقة سريعة لزيادة الوزن



قام باحثون من نيو هامبشاير بحساب أن كمية الدهون في جزء واحد من الشاورما تقترب من 100 جرام تقريبًا ، في حين أن الجرعة اليومية الموصى بها من الدهون تتكون من 70 إلى 80 جرامًا فقط. عشاق الشاورما يكتسبون وزنًا بسهولة. قيمة الطاقة لجزء واحد من هذا الغذاء هو 1000 سعرة حرارية. عند تناول هذا الطعام ، قد يصاب المرء بالسمنة وقد يشكل ذلك خطرًا على الصحة.



الشاورما سيئة لصحتك وأوعية الدم



بعض أنواع الشاورما غنية بالدهون المشبعة. وهي تزيد من مستوى الكوليسترول في الدم وتثخن الشرايين. لذلك ، يمكن للأشخاص الذين يستهلكون الشاورما مرتين على الأقل في الأسبوع ، أن يمرضوا بسهولة بسبب الإسكيمية.



الناس يعانون من السمنة المفرطة يمكن أن يصابوا بداء السكري وارتفاع ضغط الدم ويعانون من أمراض خطيرة أخرى. إذا عاش عاشق الشاورما أسلوبًا مستقرًا في الحياة واستهلك كمية كبيرة من الأطعمة المقلية والمالحة والمدخنة.



الشاورما تؤثر على الصحة العقلية



اكتشف باحثون من جامعة برينستون أن الشاورما مثل أي طعام آخر في الشارع يسبب الإدمان مثل المخدرات. كما يذكرون أن الاستهلاك المفرط للشاورما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل عقلية خطيرة. لا تزال العبارة الأخيرة محل تساؤل حيث إنه من غير الواضح حجم الشاورما الذي يجب استهلاكه حقًا لجعل المرء مجنونًا.





تعتبر الشاورما إحدي الاطعمة التي يعشقها الكثير .. وبالرغم من انتشارها الا ان هناك مخاطر لن تتوقعها عند تناول ساندوتش الشاورما.تعد الشاورما من اللحم المطبوخ في المشواة العمودية ويكمله الخضار.، مع التوابل الخاصة ثم يقدم مع نوع معين من الخبز المسطح وتعتبر الشاورما وجبات سريعة. هذا النوع من الطعام له مخاطر في الواقع ، كل هذا يتوقف على طريقة طهيها.والشاورما نوع من الوجبات السريعة. تستغرق هذه الوجبة حوالي 10 دقائق ، وهي رخيصة ومذاقها لطيف. يقول البعض إنها طعام غير صحي مثل الهامبرجر.الأشخاص الذين يبيعونها عادة ما يفعلون ذلك في الأسواق وبجوار محطات المترو. لذلك ، نادرًا ما يتم الالتزام بقواعد الصحة والسلامة. هذا صحيح بشكل خاص عندما يكون عدد العملاء أكبر من اللازم. في هذه الحالة ، نطهو الطعام وعدم غسل اليدين وتعقيم أدوات المائدة. يتم طهي الشاورما في الطاولة القذرة ، حيث تتكاثر البكتيريا المسببة للأمراض بسهولة.قد يخاطر عشاق الشاورما في الشوارع بصحتهم عندما يشترون شاورما الشوارع لأنها قد تكون مصنوعة من اللحوم الفاسدة. يمكن للطاهي بسهولة إخفاء طعم معين ورائحة مثل اللحم قد تكون عن طريق القلي لفترة أطول قليلًا.حتى أن بعض الطهاة يستخدمون لحوم القطط أو الكلاب أو الحمام لصنع الشاورما. يكتشف المفتشون الصحيون في كثير من الأحيان أن الطبق يكمله صلصة ذات نوعية رديئة للغاية لا ينبغي تناولها لانها طريقة سهلة للتسمم الغذائي.فإن شاورما الشارع غالبًا ما تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل:الالتهابات المعوية.تسمم غذائي؛مشاكل في الجهاز الهضمي.إسهالقيء و غثيان.