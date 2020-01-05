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حوادث

شاهد| مقتطفات من كلمة النائب العام خلال زيارة أعضاء نيابة استئناف المنصورة

الأحد 05/يناير/2020 - 10:01 م
المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي النائب العام
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محمد عبدالله
حصل "صدى البلد" على مقتطفات من كلمة النائب العام خلال زيارة أعضاء نيابة استئناف المنصورة في 31 ديسمبر الماضي.


جاءت الزيارة استكمالا للزيارات التفقدية التي بدأها النائب العام بزيارة إلى صعيد مصر في نوفمبر الماضي؛ ليطمئن على أحوال أعضاء النيابة العامة ويتابع سير أعمالها بمنطقة الدلتا.

وتهدف تلك الزيارات بالأساس إلى تذليل أي عقبات أو معوقات أمام أعضاء النيابة العامة قد تحول دون أدائهم رسالتهم على الوجه الأكمل.
شاهد| مقتطفات من كلمة النائب العام خلال زيارة أعضاء نيابة استئناف المنصورة
شاهد| مقتطفات من كلمة النائب العام خلال زيارة أعضاء نيابة استئناف المنصورة
شاهد| مقتطفات من كلمة النائب العام خلال زيارة أعضاء نيابة استئناف المنصورة
شاهد| مقتطفات من كلمة النائب العام خلال زيارة أعضاء نيابة استئناف المنصورة
شاهد| مقتطفات من كلمة النائب العام خلال زيارة أعضاء نيابة استئناف المنصورة
شاهد| مقتطفات من كلمة النائب العام خلال زيارة أعضاء نيابة استئناف المنصورة
شاهد| مقتطفات من كلمة النائب العام خلال زيارة أعضاء نيابة استئناف المنصورة
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