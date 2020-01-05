المحكمة الدستورية أنصفتهم | الأطباء البيطريين: حافز المناطق النائية حق أصيل لنا

أكد الدكتور محمد شفيق، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطرين، أن حرمان الأطباء البيطريين من حافز العمل بالمناطق النائية، كان يمثل ظلما كبيرا في حق البيطرين، مضيفا:" حافز المناطق النائية حق أصيل لكل عضو فى اتحاد المهن الطبية طالما لم يخاطب فى جهة عمله باللوائح والقوانين الخاصة أو كادر آخر" .



وأوضح شفيق في تصريحات لـ " صدي البلد "، ان الفريق الطبى رسالته سامية وهذا الكادر اقل تقدير مادى له، مشيدا بحكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، في الدعوى رقم 126 لسنة 38 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص فقرتين من المادة 12 بقانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية.



وقال عضو المجلس، ان ماحدث فى نصوص القانون من استثناء للبيطريين هو تمزيق لوحدة الفريق الطبى واتحاد المهن الطبية وسمح بالتمييز المالى بين الأطباء بعضهم البعض.



وأضاف :" أن عدم تطبيق القانون على جميع أعضاء اتحاد المهن الطبية العاملين بالجهاز الإدارى للدوله أدى لإصابة نصوصه بالعوار الدستورى ".



كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، قضت أمس في الدعوى رقم 126 لسنة 38 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نصي فقرتين من مادة 12 بقانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية.



وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (12) من قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014، فيما تضمناه من قصر صرف حافز مناطق نائية على المغتربين وغير المغتربين من الفئات المخاطبة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه دون الأطباء البيطريين وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين.



كما قضت المحكمة بعدم دستورية قرار وزير الصحة والسكان رقم 575 لسنة 2014 بشأن صرف حافز مناطق نائية للمخاطبين بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه، لعدم نشره في الجريدة الرسمية.