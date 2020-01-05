عدى عليها 20 سنة| إسعاد يونس تتحدى الزمن بهذه الإطلالة.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع الفيس بوك، صورا للفنانة إسعاد يونس من مسلسل " السقوط في بئر السبع" وهو عمل قديم لها منذ حوالي 20 عاما.





حيث لاحظ البعض أن الفنانة إسعاد يونس ترتدي نفس الملابس التي ارتدتها في حلقة برنامجها صاحبة السعادة في احتفالات رأس السنة لعام 2020.





حيث ارتدت الفنانة إسعاد يونس تايير من قماش الترتر اللامع باللون الرمادي الغامق، ونسقته بشكل أنيق يتناسب مع باقي إطلالتها العصرية، وعلى الرغم من انها نفس الإطلالة منذ 20 عام إلا أنها نالت استحسان الكثير من جمهور الفنانة إسعاد يونس.



