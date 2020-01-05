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رياضة

ملوخية ومهلبية.. رضا عبدالعال يعلق على تشكيل الزمالك في مباراة طنطا .. فيديو

الأحد 05/يناير/2020 - 11:29 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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حسن العمدة
علق رضا عبدالعال نجم الزمالك والاهلي السابق ، علي فوز الزمالك المثير علي طنطا فى الوقت القاتل من المباراة فى الجولة الـ12 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وقال عبدالعال ، عبر صفحته الرسمية "يوتيوب" ، ان كارتيرون بدا بتشكيل خاطئ ، معلقا ، "ملوخية و مهلبية " .

وتابع ، ان كارتيرون منح راحة للاعبين أساسيين ، مشددا ، على ان كارتيرون لو كان هو من يقف وراء تشكيل الزمالك اليوم يجب ان يرحل علي الفور .

وواصل : محمد عواد كان حارس اساسي ولكن تراجع مستواه وجاءت الفرصة لـ أبوجبل ونجح بجدارة ، ولكن كان من الممكن ان تدفع بـ عواد فى مباراة اليوم بدلا من محمد صبحي حارس منتخب الاولمبي .

واختتم ، ان الزمالك ابرم صفقة محمد عواد مقابل 80 مليون جنيه ويجب علي كارتيرون ان يهتم بـ أبوجبل وعواد كحراس اساسين للفريق ، أما محمد صبحي فمازال أمامه الكثير ليكون حارس اساسيا للقلعه البيضاء .
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