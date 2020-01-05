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مراسل صدى البلد: عقد 6 اجتماعات ببروكسل غدا لمناقشة غزو ليبيا

الأحد 05/يناير/2020 - 11:40 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال مجدى يوسف، مراسل صدى البلد ببروكسل، إن أوروبا موقفها واضح وثابت ولم يتغير تجاه اتفاقية أردوغان والسراج.

وتابع يوسف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"أوروبا تقر ببطلان إتفاقية أردوغان والسراج، لافتا إلى أن إرسال قوات إلى ليبيا يدخل منطقة المتوسط فى دوامة غير مسبوقة.

وأوضح مراسل صدى البلد،:"وجود تركيا فى ليبيا يخالف قرارات مجلس الامن الدولى، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 6 إجتماعات غدا فى الإتحاد الاوروبي بشأن دخول تركيا الأراضي الليبية.

ونوه إلى أن الأوربيون لن يدخلوا فى معركة مباشرة مع تركيا، موضحا:"أوروبا بإمكانها أن تخنق تركيا إقتصاديا".
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