كليات جامعة الأزهر تواصل امتحانات الفصل الدراسي الأول

تواصل اليوم الإثنين، كليات جامعة الأزهر، في إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2019-2020.



وتجرى الامتحانات في جميع الكليات منها امتحانات صباحية وأخرى مسائية، لأقسام الفرقة المختلفة بالكليات.



وأدخلت عدد من الكليات امتحانات تصحح إلكترونيا بنظام البابل شيت، والذي يقضي على الغش تماما بين الطلاب والطالبات لاختلاف الأسئلة فيه عن بعضها.



من جانبه أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة،جولة تفقدية في لجان الامتحانات بكليات الجامعة بفرع البنات بمدينة نصر للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطالبات داخل اللجان لمساعدتهم في أداء الامتحان.



وأشاد رئيس الجامعة بالهدوء والنظام الذي ساد لجان الامتحانات، ووجه إلى ضرورة توفير كل سبل الراحة والرعاية للطلاب وكذلك تواجد قيادات الكليات والأساتذة في قاعات الامتحانات، لتحقيق الانضباط المنشود والرد على استفسارات الطالبات.