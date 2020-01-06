AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

كليات جامعة الأزهر تواصل امتحانات الفصل الدراسي الأول

الإثنين 06/يناير/2020 - 12:10 ص
كليات جامعة الأزهر
كليات جامعة الأزهر تواصل امتحانات الفصل الدراسي الأول
Advertisements
محمد شحتة
تواصل اليوم الإثنين، كليات جامعة الأزهر، في إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2019-2020.

وتجرى الامتحانات في جميع الكليات منها امتحانات صباحية وأخرى مسائية، لأقسام الفرقة المختلفة بالكليات.

وأدخلت عدد من الكليات امتحانات تصحح إلكترونيا بنظام البابل شيت، والذي يقضي على الغش تماما بين الطلاب والطالبات لاختلاف الأسئلة فيه عن بعضها.

من جانبه أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة،جولة تفقدية في لجان الامتحانات بكليات الجامعة بفرع البنات بمدينة نصر للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطالبات داخل اللجان لمساعدتهم في أداء الامتحان.

وأشاد رئيس الجامعة بالهدوء والنظام الذي ساد لجان الامتحانات، ووجه إلى ضرورة توفير كل سبل الراحة والرعاية للطلاب وكذلك تواجد قيادات الكليات والأساتذة في قاعات الامتحانات، لتحقيق الانضباط المنشود والرد على استفسارات الطالبات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميدة تجارة الأزهر: التصحيح الإلكتروني تجربة جديدة تطبق قريبًا

النظام الإلكتروني .. ماذا فعلت جامعة الأزهر في استراتيجية التحول الورقي؟

تبدأ السبت.. رئيس جامعة الأزهر يطمئن على استعدادات الامتحانات

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية

رغم الطقس السيئ.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الأزهر وفنون جميلة حلوان.. و38 ألف طالب يبدأون اختبارات نصف العام بمدارس الدقهلية

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كليات قطاع الدراسة

ترشيحاتنا

الأمن العام يكشف تفاصيل واقعة اختطاف عامل بمدينة نصر

خاص بـ الفيديو .. مقر احتجاز زوج نانسي عجرم بعد قتل لص

هاني حتحوت يكشف دور بيراميدز في تأخر قيد كهربا بالأهلي

أحمد موسى: الهارب إبراهيم منير وعد أردوغان بـ 25 ألف جندى

سر إصابة نانسي عجرم في ساقها بعد إطلاق النار عليها واقتحام منزلها

الكاف يرد على اعتذار محمد صلاح عن حضور أفضل لاعب إفريقي 2019

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن تناولها فورا.. حقائق صادمة عن الشاورما المباعة بالأسواق

حبا وعرفانا لـ "أم الدنيا".. حاكم الشارقة يهدي مصر 425 قطعة أثرية نادرة

هنتعشى ايه النهاردة .. ناجتس وسلطة مكرونة فرنسية وكريم كراميل