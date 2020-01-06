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حوادث

الإدارة العامة للمرور: ضبط 5539 مخالفة مرورية متنوعة

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:00 ص
صورة أرشيفية - الادارة
صورة أرشيفية - الادارة العامة للمرور
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أحمد مهدي
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5539) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية :
(1739) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و (228) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و (14) دراجة نارية مخالفة، و (20) مخالفة "موقف عشوائى"، و (54) مخالفة شروط الترخيص، و (22) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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