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منوعات

عروس تدخل إلى حفل زفافها على سرير متحرك.. شاهد القصة الكاملة

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تود العروس أن يكون يوم زفافها مختلف ومميز ليحكى عنه الحضور لسنوات طوال، ولعل أهم ما تركز عليه الفتيات هي طريقة دخلوها إلى حفل الزفاف، فمنهن من تختار الهاودج أو الهبوط على المعازيم من السقف، ولكن عروس ماليزية قررت أن تكون دخلتها مميزة للغاية.

واختارت العروس أن تزف داخل سيارة إسعاف وهي تجلس على سرير نقل المرضى، بينما يرتدي العريس ملابس المسعفين، بحسب ما نشرت صحيفة "Indian Express".

بدلأ من المزامير والطبول وصلت العروس إلى مكان إقامة الزفاف على أصوات السارينة الخاصة بسيارة الإسعاف، وسط دهشة الحضور.

وقد تم تداول مقطع فيديو وتظهر فيه الزفة من بدايتها، حيث فوجئ الحضور بسيارتين إسعاف يدخلن مكان الزفاف، ويفتح باب السائق ليهبط منه العريس وهو مرتدي المسعفين بالكامل معلقًا سماعة الأطباء على كتفيه.

بينما يتم فتح باب السيارة من الخلف حيث مكان المرضى ويتم إخراج العروس وهي تجلس على السرير المتحرك، ويتم سحبها بالسرير حتى أبواب القاعة ومن ثم يساعدها العريس على ارتداء حذائها لتبدا مراسم الزفاف.

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