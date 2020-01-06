إغلاق ٢٢ عيادة طبية مخالفة لاشتراطات التراخيص

أصدر الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم توجيهاته بإغلاق 22 عيادة خاصة وعيادة أسنان ومعامل تحاليل ومراكز طبية غير مطابقة للاشتراطات الصحية وتعرض حياة المرضى للخطر والعدوي .



كان وكيل وزارة الصحة بالغربية قد قام بالإشراف على لجنة من إدارة العلاج الحر تنفيذًا لتعليمات الدولة للحفاظ على الصحة العامة المواطنين ومنع انتقال و تفشى الأمراض المعدية وإحكام الرقابة على العيادات والمراكز الطبية الخاصة ومعامل التحاليل وتم المرور علي عدد من المراكز والعيادات الطبية لمتابعتها بالمرور على 22 عيادة خاصة وعيادة أسنان ومعامل تحاليل ومراكز طبية تثبت المرور انها غير مطابقة للاشتراطات الصحية.



وبالعرض على وكيل الوزارة أصدر قراره المتقدم بالغلق الإداري لهذه العيادات.