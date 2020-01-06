بهذه الطريقة .. هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها الـ 26

نشر الفنان مصطفى خاطر من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة من احتفال الفنانة هنا الزاهد بعيد ميلادها.
و ظهر خاطر فى الصورة برفقة زوجته و الثنائى هنا الزاهد وأحمد فهمى من خلال احد المطاعم الشهيرة احتفالا بعيد ميلاد الفنانة هنا الزاهد ال 26 .
و نالت الصورة إعجابا كبيرا من متابعى مصطفى خاطر و جاءت ابرز التعليقات : نجوم مصر , كل سنة و انتى طيبة يا هنا , الله يسعد اوقاتكم.
يذكر ان هنأ أحمد فهمي، زوجته هنا الزاهد بعيد ميلادها ال26 عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشر أحمد فهمي صورة له مع هنا الزاهد احتفالا بعيد ميلادها وعلق عليها قائلا: "كل سنة وانتي احلي حاجة في حياتي".
و ظهر خاطر فى الصورة برفقة زوجته و الثنائى هنا الزاهد وأحمد فهمى من خلال احد المطاعم الشهيرة احتفالا بعيد ميلاد الفنانة هنا الزاهد ال 26 .
و نالت الصورة إعجابا كبيرا من متابعى مصطفى خاطر و جاءت ابرز التعليقات : نجوم مصر , كل سنة و انتى طيبة يا هنا , الله يسعد اوقاتكم.
يذكر ان هنأ أحمد فهمي، زوجته هنا الزاهد بعيد ميلادها ال26 عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشر أحمد فهمي صورة له مع هنا الزاهد احتفالا بعيد ميلادها وعلق عليها قائلا: "كل سنة وانتي احلي حاجة في حياتي".