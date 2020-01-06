AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بهذه الطريقة .. هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها الـ 26

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:30 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
Advertisements
شروق حمدى
نشر الفنان مصطفى خاطر من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة من احتفال الفنانة هنا الزاهد بعيد ميلادها.

و ظهر خاطر فى الصورة برفقة زوجته و الثنائى هنا الزاهد وأحمد فهمى من خلال احد المطاعم الشهيرة احتفالا بعيد ميلاد الفنانة هنا الزاهد ال 26 .

و نالت الصورة إعجابا كبيرا من متابعى مصطفى خاطر و جاءت ابرز التعليقات : نجوم مصر , كل سنة و انتى طيبة يا هنا , الله يسعد اوقاتكم.

يذكر ان هنأ أحمد فهمي، زوجته هنا الزاهد بعيد ميلادها ال26 عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أحمد فهمي صورة له مع هنا الزاهد احتفالا بعيد ميلادها وعلق عليها قائلا: "كل سنة وانتي احلي حاجة في حياتي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رحمة حسن تحتفل بعيد ميلادها الـ 32 بهذه الطريقة

سندي وصاحبي.. مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد ابنه الصغير بهذه الطريقة.. شاهد

على طريقتها الخاصة.. نانسي عجرم تحتفل بأعياد الميلاد.. شاهد

ملكة الأنوثة.. نرمين الفقي تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة.. شاهد

بشرى تحتفل بعيد الميلاد بطريقتها الخاصة.. شاهد

أخبار السوشيال ميديا: نرمين الفقي بإطلالة شبابية رقيقة.. ومنى فاروق تحتفل بالكريسماس بفيديو

ترشيحاتنا

بسمة بوسيل تكشف حقيقة منعها تامر حسنى التعاون مع مي عز الدين | فيديو

كشف غموض مذبحة كفر الدوار.. جزار قتلهم بسبب 4 رءوس ماشية

شاهد.. لحظة سقوط سيارة مسرعة في المحيط الهادي

بعد دفن سليمانى.. رفع الراية الحمراء بمدينة قم الإيرانية طلبا للثأر.. فيديو

سمير فرج يكشف سيناريوهات مستقبل الأزمة الليبية واحتمالات نشوب حرب مع تركيا .. فيديو

من اليوم .. الأرصاد: موجة صقيع تضرب البلاد حتى الجمعة | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتغدى إيه النهاردة.. طاجن جمبري على الطريقة المغربية

هاف بوت وهوت شورت.. نوال الزغبي تتحدى الشتاء بإطلالة جديدة

فى جولدن جلوب | ألوان مبهجة تسيطر على فساتين النجمات| وممثل شهير يخطف الأنظار بالريش