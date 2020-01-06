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تعليم

اخبار التعليم.. انطلاق امتحانات الاعدادية لطلاب محافظة القاهرة .. 16 يناير.. تسليم تابلت أولى ثانوي لطلاب مدارس إدارة العاشر من رمضان التعليمية

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:01 م
امتحانات الابتدائية
امتحانات الابتدائية
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قسم التعليم
نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد موجزا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:

اختيار باحث بـ علوم بني سويف للتدريب بجامعة يوتا الأمريكية


تدريب 46 طالبًا سودانيًا على برامج الهندسة الطبية بجامعة الإسكندرية.. صور

تعليم بورسعيد تعلن انتظام مجموعات التقوية المدرسية بمدارس المحافظة

تسليم تابلت أولى ثانوي لطلاب مدارس إدارة العاشر من رمضان التعليمية

إبداعات طلابية .. رئيس جامعة بنها يفتتح معرض جماليات الفنون القبطية.. صور

رئيس جامعة بنها يهنئ الأنبا مكسيموس بعيد الميلاد.. صور

اتفاقية تعاون بين جامعة الدلتا التكنولوجية و"القومية للاستشعار عن بعد"

طارق شوقي يترأس وفد من قيادات التعليم لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد

انطلاق امتحانات الاعدادية لطلاب محافظة القاهرة .. 16 يناير
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