مهرجان نقابة المهن التمثيلية يكرم لبلبة ويوزع الجوائز على الفائزين

كرمت الدورة الرابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، في حفلها الختامي الفنانة لبلبة، احتفاء بمسيرتها الفنية الناجحة، وذلك على خشبة مسرح النهار، بحضور رئيس المهرجان ونقيب الممثلين د. أشرف زكي، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيوني.





وتضمن الحفل الختامي الإعلان عن جوائز المهرجان، والتي تضمنت الآتي: جائزة لجنة التحكيم الخاصة ومنحت للعرض المسرحي "الأسانسير" للمخرج فادي نشأت، جائزة أفضل إضاءة وجائزة أفضل ديكور حصل عليهما أحمد فتحي عامر عن العرض المسرحي "حياة حواء"، جائزة أفضل ممثلة دور ثان حصلت عليها مناصفة منة حمدي وجميلة عبد الناصر عن دورهما في عرض "الأسانسير"، جائزة أفضل ممثل دور ثان مناصفة بين هشام عادل عن دوره في عرض "بوهيميا" ومحمد هاني عن دوره في عرض "الأسانسير".





كما تضمنت الحفل جائزة أفضل ممثلة دور أول حصلت عليها مناصفة هنادي عبد الخالق عن دورها في عرض "الأسانسير" وإنجي كمال عن دورها في عرض "رغبة تحت شجرة الدردار"، جائزة أفضل مؤلف مسرحي جاءت باسم السيناريست أيمن سلامة الذي دفع قيمتها المالية مساهمة منه في المهرجان وحصل عليها محمد حلمي عن عرضه "حياة حواء"، جائزة أفضل ممثل دور أول وحصل عليها علاء جاد عن دوره في عرض "بوهيميا"، جائزة أفضل إخراج وقيمتها المالية جاءت مساهمة من المخرج محمد سامي وحصل عليها مناصفة محمد حلمي عن عرض "حياة حواء" وفادي نشأت عن عرض "الأسانسير"، جائزة أفضل عرض متكامل حصل عليها العرض المسرحي "حياة حواء".





ومنحت لجنة التحكيم عدد من شهادات التميز، وجاءت كالآتي: شهادة تميز في التعبير الحركي والإعداد الموسيقى عن العرض المسرحي "بوهيميا"، للأداء التمثيلي هايا هاني عن دورها في العرض المسرحي "حياة حواء"، أداء تمثيلي رجال وحصل عليها أحمد بسيم عن دوره في العرض المسرحي "عقد مع الشيطان".



