فيديوجراف| هل أنت مصاب بمرض النوم؟.. إليك الأعراض

البعض ينام لفترات طويلة دون إدراك أن يكون سبب ذلك مرض مصاب به، حيث يوجد هناك مرض يسمى النوم.





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يعتبر مرض النوم هو عدوى تسببها طفيليات صغيرة تحملها بعض الذباب ينتج عنه تورم في المخ ويسمي المرض داء المثقبيات الأفريقي مرض طفيلي ينتقل عن طريق ذبابة تسي تسي وسمى بهذا الاسم لأن أبرز أعراضه هو النوم لفترات طويلة.



ونستعرض المزيد من التفاصيل عن مرض النوم وأعراضه وكيفيه الوقاية منه من خلال الفيديوجراف التالي.