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اقتصاد

المركزي: 2.9 تريليون جنيه ودائع القطاع العام بالعملة المحلية في 3 أشهر

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:33 م
محمد يحيى
البنك المركزي
البنك المركزي
ارتفعت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لـ 2.9 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 2.84 تريليون جنيه في سبتمبر 2019 بفارق 60 مليار جنيه، ومقارنة بـ 2.742 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام بفارق 158 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن ودائع القطاع العام بالعملة المحلية بلغت 63.51 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 63.61 مليار جنيه في سبتمبر 2019 ومقارنة بـ 62.2 مليار جنيه في أغسطس السابق.

وسجلت ودائع القطاع الخاص نحو 384.6 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 395.5 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 383.7 مليار جنيه في أغسطس2019.

ووصلت ودائع القطاع العائلي لـ 2.41 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 2.4 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي ومقارنة بـ2.3 تريليون جنيه في أغسطس2019.
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