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رياضة

FIFA يوجه صدمة قاسية لمنتخب مصر للكرة النسائية.. تفاصيل

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:27 م
منتخب مصر للكرة النسائية
منتخب مصر للكرة النسائية
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يسري غازي
تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف، صدمة بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم السماح لمشاركة اللاعبات مواليد 2006 و2005 في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، على أن يشارك في التصفيات اللاعبات من مواليد 2000 حتى مواليد 2004.

وسيفقد المنتخب الوطني بعد هذا القرار جهود أهم أعمدته الأساسية الثلاثي "نادية رمضان المحترفة بالدوري الأمريكي، وندى خالد، وليلى زاهر"، في مواجهة المغرب في مباراة الذهاب المقرر لها يوم 17 يناير في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وشهدت الساعات الأخيرة سعي الدكتورة سحر عبد الحق، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على الكرة النسائية للتوصل إلى حل مع الاتحاد الدولي بإجراء عدة اتصالات، إلا أن الاتحاد الدولي رفض مشاركة الثلاثي.

ووصف حسين عبد اللطيف، قرار الاتحاد الدولي، بالصادم للجهاز الفني كونه يعول الكثير على الثلاثي نادية رمضان التي تركت دراستها وتعيش في القاهرة دون أهلها؛ من أجل تحقيق حلمها بالمشاركة مع المنتخب الوطني أمام المغرب في التصفيات، مؤكدا أنها إحدى العناصر الأساسية والهامة، وليلي زاهر الناشئة الواعدة التي تعد أمل مصر في المستقبل، وإحدى أهم العناصر الهجومية، وأيضا ندي خالد من أهم اللاعبات.

وأبدى عبد اللطيف، تعجبه من القرار بأنه دائمًا ما يتم وضع حد أقصى الأعمار السنية والغريب هو وضع حد أدنى في هذه التصفيات.

يذكر أن المنتخب الوطني يخضع لمعسكر مغلق بدار ضباط الوقود استعدادا لمواجهة منتخب المغرب ويخوض مباراة ودية غدا الثلاثاء أمام نادي الطيران.
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