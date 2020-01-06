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رياضة

ساديو ماني يصل الغردقة بدونه | محمد صلاح يؤكد غيابه عن حفل الأفضل في أفريقيا

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:42 م
صدى البلد
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نور عادل
وصل السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الانجليزي، الى فندق حفل جوائز احتفالية الأفضل في أفريقيا لعام 2019 الذي ينظم في الغردقة في أحد فنادق سهل حشيش.

ووصل الدولي السنغالي ساديو ماني برفقة عدد من افراد أمن فريق ليفربول الإنجليزي، وكان في استقبالهم كامل ابوعلي، رجل الأعمال وصاحب الفندق الذي يحتضن الاحتفالية في سهل حشيش.

وغاب محمد صلاح عن رحلة الدولي السنغالي ولم يأت برفقته على نفس الطائرة، وسط غموض حول موقفه من الاحتفالية يوم الغد.

وأعلنت شركة بيك الباتروس برئاسة كامل أبوعلي، إتمام التعاقد مع كل من، مجموعة إعلام المصريين، ومجموعة أبوظبي للإعلام، لإذاعة حفل الأفضل في إفريقيا، بمصر والمنطقة العربية، والذي يقام بسهل حشيش بالغردقة، على قناتي أون سبورت وابوظبي الرياضية.

ويقام حفل أفضل لاعب في قارة إفريقيا مساء الثلاثاء في فندق الباتروس سيتادل بسهل حشيش بمدينة الغردقة.

ويحضر الحفل أهم نجوم الكرة في العالم وعلى رأسهم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعدد ضخم من النجوم والأساطير.

وحصلت شركة بيك الباتروس على حقوق استضافة الحفل، فيما تتولى شركة "استادات القابضة" عملية التنظيم والإنتاج التليفزيوني للحفل لجميع دول العالم، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

ويتنافس الثلاثي محمد صلاح و ساديو ماني ورياض محرز على الفوز بلقب أفضل لاعب في أفريقيا لعام ٢٠١٩.
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