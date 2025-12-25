كريم مغاوري يتصدر التريند بعد دخوله العناية المركزة ويطلب الدعاء

تصدر الفنان كريم مغاوري تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد إعلانه دخوله المستشفى في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري ونقله إلى العناية المركزة، في تطور أثار قلق جمهوره ومحبيه.

قال كريم مغاوري، في لصدي البلد أنه شعر بحالة من التعب الشديد استدعت دخوله المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة، ومن المقرر خروجه غدًا بعد تحسن حالته.

وحرص الفنان كريم مغاوري على توجيه رسالة لجمهوره طالبًا الدعاء، حيث قال: "يا رب يا شافي"، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور وزملائه في الوسط الفني الذين حرصوا على دعمه والدعاء له بالشفاء العاجل

.

ويُذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يدخل فيها كريم مغاوري إلى العناية المركزة خلال الفترة الأخيرة، ما زاد من اهتمام الجمهور بحالته الصحية، وسط تمنيات الجميع له بالسلامة والعودة سريعًا لممارسة نشاطه الفني.