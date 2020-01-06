البطاطس والليمون والمشروبات الغازية | 8 طرق سحرية لإزالة الصدأ من الملابس في دقائق .. تعرفي عليها

تتعرض العديد من السيدات لمشكلة وجود الصدأ في الملابس، ورغم غسلها أكثر من مرة إلا أن الصدأ لا يزول بشكل نهائي، لحسن الحظ نشر موقع " bright side " عدة طرق سحرية لإزالة الصدأ في دقائق من الملابس، وتشمل :



- تؤخذ ليمونة وتقطع لشرائح دائرية، وتسخن المكواة، ثم توضع شريحة الليمون تحت القماش، ويتم كي القماش من الخارج، ويجب الانتباه لتبديل قطعة الليمون من فترة لأخرى.



- يوضع عصير الليمون الطازج على بقعة الصدأ، أو ملح الليمون، وتُعرّض لأشعة الشمس حتى جفافها، ثم تغسل باليدين، وبعدها توضع في الغسالة.



- يوضع مقدار كافٍ من سائل جلي الصحون على مكان بقعة الصدأ، ويضاف إليها القليل من الماء الدافئ، وتفرك جيدًا باليد لبضع دقائق، وبعدها تغسل بالماء الفاتر، وعند الحاجة تكرر العملية مرة أخرى، ثم تغسل بالغسالة.



- يوضع ماء النار على بقعة الصدأ وتفرك جيدًا، ويفضل استخدام الفرشاة، كون هذه المادة حارقة بشكل كبير، كما يجب الانتباه لعدم زيادة الكمية بشكل كبير، كي لا تسبب زوال لون القماش، أو تلحق الضرر به وتتلف أنسجته.



- يُعمل مزيج من الخل والملح وعصير الليمون، ويوضع على بقعة الصدأ، وتفرك المنطقة بواسطة الفرشاة، ثم تترك نصف ساعة، وبعدها يصب عليها الماء المغلي.



- يمكن شراء مزيل الصدأ، لاحتوائه على مواد فعالة وقوية، تعمل على إخفاء البقع وزوالها، ولكن يجب التعامل معه بحذرٍ شديد.



- يمكن استخدام المشروبات الغازية لإزالة بقعة الصدأ، وذلك بغمس مكان البقعة فيها ، ثم فركها جيدًا بفرشاة الأسنان، أو بواسطة ورق الألمنيوم، فالمشروبات الغازية تحتوي على حامض الستريك الفعّال في إزالة البقع.



- تقسم حبة من البطاطاس إلى النصف، ويؤخذ نصفها ويغمس في الصابون، ثم توضع على بقعة الصدأ لعدة دقائق، ثم تفرك بقطعة البطاطاس جيدًا، ثم بواسطة السكين يزال السطح الخارجي من البطاطاس، وبعدها تكررالعملية حتى زوال البقعة.

