في حفل زفافها.. إطلالة ناعمة لـ غادة رجب | شاهد

انتشرت صور للفنانة غادة رجب من حفل زفافها، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة ومميزة للغاية وسط حضور أصدقائها داخل الوسط الفني.



وظهرت بفستان باللون الأبيض، بتصميم الأوف شولدرز، ومزين بالورود من الأعلى، ، ومن الدانتيل المنفوش بالكامل من الأسفل.



وتركت غادة رجب شعرها منسدلا عبر أكتافها بطريقة انسيابية ناعمة، واختارت بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع السموكي ايز، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



واختارت طرحة متوسطة الطول، مع وضع التاج على رأسها، فيما لم تتكلف في ارتداء الاكسسوارات، حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة وساحرة في يوم زفافها.



وحضر الحفل الفنانة إلهام شاهين، ورجاء الجداوي، الإعلامية بوسي شلبي، وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالة غادة رجب في يوم زفافها.