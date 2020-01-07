بصورة جريئة.. شاهد | ريا أبي راشد تسحر متابعيها في آخر إطلالاتها

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جريئة وغير معهود عنها، وهو ما علق عليها متابعيها، حيث إنهم عبروا فيها عن مدى أنوثتها، وأناقتها في هذه الإطلالة.



وظهرت ريا أبي راشد بفستان أسود لامع بتصميم الكب، ومزين بالورود ذات الألوان المختلفة، فيما يغطي الفستان بالكامل جزء آخر من الدانتيل الشفاف، وهو ما أبرز من رشاقتها، وأنوثتها.



وقد تركت ريا أبي راشد شعرها منسدلا على أكتافها بطريقة الويفي، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت عينيها بالآي لاينر مع الآي شادو باللون البني الناعم، واختارت اللون الأحمر كأحمر شفاه.



وأكملت ريا أبي راشد إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من الاكسسورات، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي، مع قلادة من نفس اللون، مع اختيار بعض الخواتم الأنيقة والمميزة.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..