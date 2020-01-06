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مرأة

بلاش حلويات.. 6 نصائح ذهبية للعناية بأسنان أطفالك

الإثنين 06/يناير/2020 - 09:01 م
نصائح ذهبية للعناية
نصائح ذهبية للعناية بأسنان أطفالك
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آية التيجي
لا تهتم أغلب الأمهات بنظافة أسنان أطفالهم، وهو ما يتسبب لهم في زيادة تسوس الأسنان، وذلك بسبب كثرة تناول الحلويات، وشرب المياه الغازية، هو الأمر الذي يمكن أن يتسبب في ظهور مشاكل التسوس، وسقوط اسنان الاطفال.

وقدم الدكتور شادي سمير أخصائي تجميل وجراحة الفم والأسنان، مجموعة من النصائح التي يجب أن يتبعها الآباء مع أطفالهم للحفاظ على اسنان اطفالهم من التسوس والتساقط.

وأضاف سمير في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، أن هناك نصائح اساسية على الآباء أن يتبعوا مع أطفالهم للحفاظ على أسنانهم صحية، وقوية، ومن أبرز هذه النصائح، ما يلي:

1- عند خلع الأسنان يجب تجنب عمل تركيبات مؤقتة، وترك مكان السن فارغ لكي تساعدهم على تبديل الأسنان في موعدها الطبيعي، دون مواجهة اى عراقيل.

2- الحد من تناول الحلويات المصنعة، واستبدالها بتناول الفاكهة الطبيعية، والحلوى المصنعة منزلية.

3- غسل الأسنان بعد كل وجبة، وبالأخص بعد تناول أي أطعمة بها كمية عالية من السكريات.

4- المحافظة الحفاظ على صحة الأسنان اللبنية، حيث أن الاهتمام بالأسنان اللبنية هو نافذة للحفاظ على الأسنان الدائمة، وذلك لأن تسوس الأسنان اللبنية يؤثر بالسلب على صحة الأسنان الدائمة فيما بعد.

5- اللجوء إلى الطبيب المعالج عند ظهور أسنان دائمة، أو مائلة، حيث ان هذه الأسنان تزيد من تسوس الأسنان وسقوطها.

6- زيارة طبيب الأسنان كل ستة أشهر للمتابعة.
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