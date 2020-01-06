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أخبار العالم

الجيش الليبي يسيطر على مدرعات تركية في سرت.. فيديو

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:25 م
الجيش الليبي يسيطر
الجيش الليبي يسيطر على مدرعات تركية في سرت
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رحيم يسري
في تقدم جديد وانتصار للجيش الليبي في معركته ضد الميليشيات، أعلنت قوات الجيش الوطني السيطرة بشكل كامل على مدينة سرت الواقعة وسط البلاد، والتي تبعد 450 كم عن العاصمة طرابلس، بعد أن كان قد سيطر على مطارها.

ونشرت وسائل إعلامية مقطع فيديو يوثق سيطرة الجيش الليبي على "مدرعات تركية" في سرت بعد فرار عناصر الميليشيات.

ويظهر في الفيديو المدرعة التركية "لميس" في يد قوات الجيش الوطني الليبي، وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجيش الوطني سيطر على نحو 47 مدرعة تركية بعد فرار الميليشيات.

كان المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري أكد في مؤتمر صحفي ببنغازي أن "العملية كانت خاطفة وتمت في غضون ثلاث ساعات، وفقًا لخطة عسكرية محكمة بإمرة خليفة حفتر".

وأوضح المسماري أن الهجوم على سرت شن من خمسة محاور برية وبحرية، إلى جانب تأمين الإسناد الجوي للعملية، مشيرًا إلى أن "التمهيد للسيطرة على سرت بدأ قبل أشهر باستهداف كافة المواقع العسكرية التي كانت تتمركز فيها المجموعات المسلحة في المدينة عبر ضربات جوية".
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