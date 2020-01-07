حتى لا يطير الدخان | مسلسل مصطفى شعبان الجديد لرمضان 2020

أعلنت شركة العدل جروب عن تعاقدها مع النجم مصطفى شعبان لـ يتصدر بطولة مسلسل حتى لا يطير الدخان عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس.



المسلسل من المنتظر أن يعرض في موسم دراما شهر رمضان ٢٠٢٠.



"حتى لا يطير الدخان" من سيناريو وحوار مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.



الرواية تم تقديمها فى فيلم سينمائى بنفس الاسم عام 1984، من بطولة عادل إمام، ويتحدث الفيلم عن شاب مجتهد ويدرس الحقوق وكان مرشحا للنيابة ولكنه رفض العمل فى الحكومة واتجه إلى الأعمال الحرة وعمل فى المحاماة ولكنه فى نفس الوقت كان يتاجر فى المخدرات.