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فن

حتى لا يطير الدخان | مسلسل مصطفى شعبان الجديد لرمضان 2020

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:15 ص
صدى البلد
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محمد نبيل
أعلنت شركة العدل جروب عن تعاقدها مع النجم مصطفى شعبان لـ يتصدر بطولة مسلسل حتى لا يطير الدخان عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس.

المسلسل من المنتظر أن يعرض في موسم دراما شهر رمضان ٢٠٢٠.

"حتى لا يطير الدخان" من سيناريو وحوار مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.

الرواية تم تقديمها فى فيلم سينمائى بنفس الاسم عام 1984، من بطولة عادل إمام، ويتحدث الفيلم عن شاب مجتهد ويدرس الحقوق وكان مرشحا للنيابة ولكنه رفض العمل فى الحكومة واتجه إلى الأعمال الحرة وعمل فى المحاماة ولكنه فى نفس الوقت كان يتاجر فى المخدرات.
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