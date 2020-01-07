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وزير البترول الأسبق يكشف عن حقيقة خط الغاز المقرر مدُّه من مصر لإسرائيل.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:35 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن الشرق الأوسط يدور حول محورين، هما محور الطاقة، ومحور تثبيت أركان الدولة الإسرائيلية.

وأضاف وزير البترول الأسبق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن، عبر فضائية الحدث، أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لديهم خطط بديلة لأي خطة أصلية يتم وضعها.

وتابع المهندس أسامة كمال أن حقيقة أن هناك خط غاز يمتد من إسرائيل لمصر؛ هي الخطة الأصلية، ويجب أن تكون لها خطة بديلة.

وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن أوروبا تستهلك سنويا 200 مليار متر مكعب غاز، مشيرا إلى أن ثلث تلك الكمية تؤخذ من روسيا، والثلثين من دول العالم الأخرى.

وقال وزير البترول الأسبق إن ما سيتم إنتاجه من الغاز من قِبَل قبرص ومصر وإسرائيل واليونان تحت أي ظروف، لن يكون بالكمية الهائلة، وسيكون بمقدار 50 مليار متر مكعب.
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