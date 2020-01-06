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رياضة

مجلس الشمس يجدد عقود أبطال السلاح أبوالقاسم وعامر ويارا استعدادا لطوكيو ٢٠٢٠.. صور

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:53 م
مجلس إدارة نادي الشمس
مجلس إدارة نادي الشمس
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منتصر الرفاعى
جدد مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة الدكتور أسامة أبوزيد عقود أبطال السلاح الثلاثى علاء الدين أبو القاسم المتوج بفضية أوليمبياد لندن 2012 لسلاح الشيش ويارا الشرقاوى بطلة أفريقيا للعبة ومحمد عامر الفائز بالمركز السادس فى كأس العالم الأخيرة لسلاح سيف المبارزة وذلك لمدة عام.

حضر تجديد أبطال السلاح بمكتب الدكتور أسامة أبوزيد رئيس نادي الشمس كلا من المستشار محسن عبدالقادر أمين الصندوق ودعاء هشام بركات والكابتن أسامة صلاح والبطلة آية مدنى بطلة أفريقيا للسلاح والكابتن أحمد سمير أعضاء المجلس والمحاسب تامر على المدير التنفيذى للنادى وأحمد عبدالله رئيس قطاع النشاط الرياضى والكابتن خالد الشريف المدير الفنى للسلاح بنادى الشمس وعمرو الشرقاوى المدير الإدارى للعبة.

وطالب الدكتور أسامة أبوزيد أبطال السلاح الثلاثة بضرورة الأستمرار فى حصد البطولات ورفع علم مصر عاليا فى المحافل الدولية معربا عن سعادته بتواجد البطل الأوليمبى علاء الدين أبو القاسم بين جدران الشمس.

ووعد الثلاثى علاء الدين أبو القاسم ومحمد عامر ويارا الشرقاوى رئيس نادي الشمس ومجلس الإدارة بالقتال من أجل حسم التأهل لاوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠ الذى اقتربوا منه والمنافسة على حصد ميداليات أوليمبية لمصر ونادى الشمس قلعة الأبطال.
مجلس الشمس يجدد عقود أبطال السلاح أبوالقاسم وعامر ويارا استعدادا لطوكيو ٢٠٢٠.. صور
مجلس الشمس يجدد عقود أبطال السلاح أبوالقاسم وعامر ويارا استعدادا لطوكيو ٢٠٢٠.. صور
مجلس الشمس يجدد عقود أبطال السلاح أبوالقاسم وعامر ويارا استعدادا لطوكيو ٢٠٢٠.. صور
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