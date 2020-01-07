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رياضة

الاتحاد السكندري يختتم استعداداته لمواجهة إنبي في الدوري الممتاز

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:42 ص
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري والإسماعيلي
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محمد رشاد
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة إنبى فى الجولة الثانية عشر للدورى المقرر إقامتها باستاد بتروسبورت والتى يبحث فيها زعيم الثغر عن العودة للانتصارات بعد الخسارة في آخر مباراتين بالدورى أمام الأهلى برباعية نظيفة على ستاد القاهرة ، ثم أمام المقاولون العرب باستاد الإسكندرية بهدف مقابل لاشئ وهو ما اوقف رصيد الفريق عند 20 نقطة وهبط به للمركز الرابع بجدول الدورى بعد فوز الزمالك الاخير على طنطا وارتفاع رصيده إلى 21 نقطة .

وطالب طلعت يوسف من لاعبيه ضرورة العودة للإنتصارات من جديد على حساب إنبى خاصة وأن الفريق الاخضر يمتلك كل اسلحة الفوز فى ظل توفير محمد مصيلحى رئيس النادى لكل طلبات الجهاز الفنى منذ بداية الموسم .

واختار طلعت يوسف 22 لاعبًا استعدادًا لمباراة إنبى وهم: عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل ومحمد أنور وإسلام جمال وويلسون ومحمود رزق وصبرى رحيل والسيد سالم ومحمود شعبان وأسامة العزب ومروان عطية وأحمد حجى وهشام محمد وأحمد راشد وأحمد نبيل مانجا وأحمد رفعت وأيمن غباشى ومحمد جدو وخالد قمر ورزاق سيسيه وإيمانويل أوكوى، بينما يغيب عن الفريق صبحى سليمان ونور السيد وخالد الغندور.

وتأكد استمرار غياب نور السيد عن الفريق أمام إنبى حيث مازال اللاعب يعانى من مزق خفيف بالعضلة الضامة، بينما تأكد غياب خالد الغندور الذى يعانى من بعض الآلام فى أنكل القدم، كما نجح الجهاز الطبى فى تجهيز أحمد نبيل مانجا والعودة للتدريبات الجماعية.

فى الوقت نفسه طلب مسئولو الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، مخاطبة الأندية بالأعداد المصرح لها بالتواجد فى المدرجات، خاصة أن هناك مباريات يتواجد بها أعداد جماهيرية كبيرة وأخرى لا يوجد بها إلا مئات فقط وطلبوا ضرورة وضع عدد معين لجميع الأندية للتواجد فى المدرجات.
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