ننتظر ساعة الصفر| قائد الحرس الثوري الإيراني: الأوامر صدرت للانتقام لـ قاسم سليماني

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أن بلاده ستنتقم بشكل قاسٍ وقويّ، لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في العراق.



وقال سلامي، في كلمته خلال مراسم تشييع جثمان قاسم سليماني: "أقول الكلمة الأخيرة في بداية خطابي، سننتقم، بشدة، بقوة، انتقاما سيندم القتلة، اطمئنوا".



وأعلن أمير موسوي، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في طهران، والملحق الثقافي في سفارة إيران بالجزائر، أن النظام الإيراني قرر الانتقام لدماء قاسم سليماني، عقب إتمام الدفن اليوم الثلاثاء.



وقال "موسوي" في تصريحات إلى صحيفة القبس الكويتية: "بعد إنهاء مراسم تشييع الجنرال سليماني الثلاثاء المقبل ستكون الأمور مؤاتية للثأر، وقد وضعت الخطط وصدرت الأوامر إلى الجيش والحرس الثوري والقوات البحرية والبرية والجوية، بالإضافة الى القوة الصاروخية، وكل هذه القوى على أهبة الاستعداد وتنتظر ساعة الصفر لأخذ الثأر".



وأضاف موسوي: "قائمة الأهداف قد حددت، وهي تشمل مواقع وأهدافا لشخصيات وقيادات عسكرية أمريكية، وأمريكا هي التي شرعنت هكذا تصرفات، من خلال اغتيال اللواء سليماني في العراق، والعين بالعين والسن بالسن".