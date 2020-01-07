وزير التنمية المحلية: مبادرة صوتك مسموع تلقت 100 ألف رسالة من المواطنين فى 2019

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن مبادرة صوتك مسموع، التى أطلقتها الوزارة استقبلت خلال عام 2019 أكثر من 100 ألف و400 رسالة عبر كافة وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو رقم الواتس أب أو الخط الساخن أو الإيميل.
وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن من بين تلك الرسائل أكثر من 25 ألف شكوى تم التفاعل معها من قبل العاملين بالمبادرة بمقر الوزارة بالتنسيق والتواصل مع المحافظات المعنية، حيث نجحت المبادرة فى حل 24ألف و829 شكوى بنسبة 96.74% وجار حل باقى الشكاوى.
جاء ذلك خلال التقرير السنوى الذى تلقاه وزير التنمية المحلية عن الإنجازات التى حققتها مبادرة "صوتك مسموع" فى التعامل مع الشكاوى والمقترحات التى تلقتها المبادرة من المواطنين وسرعة الاستجابة لها والذى أكد تفاعل فرق المبادرة وقيادات المحافظات في العمل بجدية مع الشكاوى وقيام كل من محافظو الجيزة والقليوبية وسوهاج وقنا والمنيا والفيوم بمتابعة العمل والردود على الشكاوى بشكل مميز.
واستعرض اللواء محمود شعراوى نتائج التقرير الذى تلقاه عن نتائج عمل المبادرة خلال عام 2019 والتى شهدت العديد من رسائل الشكر من المواطنين لسرعة الرد على شكواهم والتعامل معها بكل جدية مما جعل المواطنين يشعرون بالرضا نتيجة جهود وتفاعل الوزارة والمحافظات مع شكواهم ، وأنها محل تقدير واهتمام حقيقى و صوتهم مسموع بالفعل .
ودعا وزير التنمية المحلية المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الخمس وهى شكاوى البناء المخالف و التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمخلفات بأنواعها و الإشغالات والفساد بالتواصل الفورى مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس أب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected]وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت .
ولفت شعراوى إلى أن أعلى المحافظات استقبالًا وتعاملًا مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين وتفاعلا معها خلال عام 2019 هى محافظات الجيزة والقليوبية والبحيرة وقنا ومطروح وكفر الشيخ والبحر الأحمر والوادى الجديد، مشيدًا باستجاباتهم للشكاوى الواردة لمبادرة صوتك مسموع والتحرك السريع لحلها على أرض الواقع والتنسيق الفعال والمتميز مع فريق عمل المبادرة .
و أوضح التقرير تنوع شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة مابين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 11 ألفًا و649 شكوى والإشغالات 7142 شكوى ومخالفات البناء 2754 شكوى والتعديات 2634 .
وأضاف الوزير أن التقرير رصد أن أكثر عدد رسائل تلقتها المبادرة وتفاعل من المواطنين كانت خلال شهر مارس 2019 حيث استقبلت 2113 شكوى تم حلها بنسبة 97% يليه شهر سبتمبر2019 بعدد 2089 شكوى وتم حلها بنفس النسبة.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن عام 2019 شهد تلقي خدمة الواتس آب أكثر من 58 ألف رسالة منها أكثرمن 22 ألف شكوى مستوفاه تم حلها بنسبة 96,7 % ، وصفحة الفيس بوك 2981شكوى تم حلها بنسبة 98% والبريد الالكترونى624شكوى تم حلها بنسبة 95% والخط الساخن 3152 اتصالًا ضم إقتراحات المواطنين والإستفسارات عن الشكاوى التى ترد للمبادرة .
وجدد الوزير التأكيد على كافة العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة اليهم.
وقال الوزير شعراوى إنه فى إطار تطوير آلية حل شكاوى المواطنين والوصول إلى مرحلة متقدمة من رضا المواطن ، تم التوجيه بقيام وحدات رصد ميدانى من الوزارة بعمل جولات للمدن والأحياء للتأكد من حل الشكاوى بشكل جذري للتأكد من عدم عودة تلك الشكاوى مرة أخرى وإتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين فى ذلك.
واستعرض التقرير الذى تلقاه اللواء محمود شعراوى أهم الحالات التى تم التعامل معها ومنها الآتى :
- فيما يتعلق بمجال إزالة المخلفات فقد تم إزالة تراكمات القمامة بمنطقة السوق الجديد بمحافظة مطروح والمتابعة اليومية للمنطقة من قبل مجلس المدينة، وإزالة تراكمات ترعة الجبل بالمطرية بالقاهرة ، وإزالة المخلفات من امام مستشفى ابوق بحى منتزه ثان بالإسكندرية، ورفع المخلفات من مزلقان لعبة ببشتيل بالجيزة، وإزالة القمامة على النيل بقرية غياضة الشرقية بمحافظة بنى سويف ، وتطهير ترعة كوم حمادة بالشرقية .
- وفيما يتعلق بشكاوى الإشغالات تم إزالة الإشغالات فى شارع التحرير بالدقى بالجيزة ، ورفع جميع الإشغالات بالقرب من كنيسة المناهرة بمحافظة المنيا ، ورفع الإشغالات بشارع (8) بحى غرب بالمنصورة بالدقهلية، ورفع الإشغالات بشارع محمد نسيم بعباس العقاد بمدينة نصر.
- وبشأن رصف الطرق تم إدراج مدخل احمد ماهر محافظة البحيرة ضمن خطة مديرية الطرق ووضع تربة لعمل الاسفلت، ورصف شارع عرابى بمركز المراغة بمحافظة سوهاج.
- وبشأن شكاوى البناء المخالف تم إزالة البناء المخالف بعقار 3 بجوار فيلا الزهور بمحافظة الاسكندرية.
وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن من بين تلك الرسائل أكثر من 25 ألف شكوى تم التفاعل معها من قبل العاملين بالمبادرة بمقر الوزارة بالتنسيق والتواصل مع المحافظات المعنية، حيث نجحت المبادرة فى حل 24ألف و829 شكوى بنسبة 96.74% وجار حل باقى الشكاوى.
جاء ذلك خلال التقرير السنوى الذى تلقاه وزير التنمية المحلية عن الإنجازات التى حققتها مبادرة "صوتك مسموع" فى التعامل مع الشكاوى والمقترحات التى تلقتها المبادرة من المواطنين وسرعة الاستجابة لها والذى أكد تفاعل فرق المبادرة وقيادات المحافظات في العمل بجدية مع الشكاوى وقيام كل من محافظو الجيزة والقليوبية وسوهاج وقنا والمنيا والفيوم بمتابعة العمل والردود على الشكاوى بشكل مميز.
واستعرض اللواء محمود شعراوى نتائج التقرير الذى تلقاه عن نتائج عمل المبادرة خلال عام 2019 والتى شهدت العديد من رسائل الشكر من المواطنين لسرعة الرد على شكواهم والتعامل معها بكل جدية مما جعل المواطنين يشعرون بالرضا نتيجة جهود وتفاعل الوزارة والمحافظات مع شكواهم ، وأنها محل تقدير واهتمام حقيقى و صوتهم مسموع بالفعل .
ودعا وزير التنمية المحلية المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الخمس وهى شكاوى البناء المخالف و التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمخلفات بأنواعها و الإشغالات والفساد بالتواصل الفورى مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس أب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected]وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت .
ولفت شعراوى إلى أن أعلى المحافظات استقبالًا وتعاملًا مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين وتفاعلا معها خلال عام 2019 هى محافظات الجيزة والقليوبية والبحيرة وقنا ومطروح وكفر الشيخ والبحر الأحمر والوادى الجديد، مشيدًا باستجاباتهم للشكاوى الواردة لمبادرة صوتك مسموع والتحرك السريع لحلها على أرض الواقع والتنسيق الفعال والمتميز مع فريق عمل المبادرة .
و أوضح التقرير تنوع شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة مابين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 11 ألفًا و649 شكوى والإشغالات 7142 شكوى ومخالفات البناء 2754 شكوى والتعديات 2634 .
وأضاف الوزير أن التقرير رصد أن أكثر عدد رسائل تلقتها المبادرة وتفاعل من المواطنين كانت خلال شهر مارس 2019 حيث استقبلت 2113 شكوى تم حلها بنسبة 97% يليه شهر سبتمبر2019 بعدد 2089 شكوى وتم حلها بنفس النسبة.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن عام 2019 شهد تلقي خدمة الواتس آب أكثر من 58 ألف رسالة منها أكثرمن 22 ألف شكوى مستوفاه تم حلها بنسبة 96,7 % ، وصفحة الفيس بوك 2981شكوى تم حلها بنسبة 98% والبريد الالكترونى624شكوى تم حلها بنسبة 95% والخط الساخن 3152 اتصالًا ضم إقتراحات المواطنين والإستفسارات عن الشكاوى التى ترد للمبادرة .
وجدد الوزير التأكيد على كافة العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة اليهم.
وقال الوزير شعراوى إنه فى إطار تطوير آلية حل شكاوى المواطنين والوصول إلى مرحلة متقدمة من رضا المواطن ، تم التوجيه بقيام وحدات رصد ميدانى من الوزارة بعمل جولات للمدن والأحياء للتأكد من حل الشكاوى بشكل جذري للتأكد من عدم عودة تلك الشكاوى مرة أخرى وإتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين فى ذلك.
واستعرض التقرير الذى تلقاه اللواء محمود شعراوى أهم الحالات التى تم التعامل معها ومنها الآتى :
- فيما يتعلق بمجال إزالة المخلفات فقد تم إزالة تراكمات القمامة بمنطقة السوق الجديد بمحافظة مطروح والمتابعة اليومية للمنطقة من قبل مجلس المدينة، وإزالة تراكمات ترعة الجبل بالمطرية بالقاهرة ، وإزالة المخلفات من امام مستشفى ابوق بحى منتزه ثان بالإسكندرية، ورفع المخلفات من مزلقان لعبة ببشتيل بالجيزة، وإزالة القمامة على النيل بقرية غياضة الشرقية بمحافظة بنى سويف ، وتطهير ترعة كوم حمادة بالشرقية .
- وفيما يتعلق بشكاوى الإشغالات تم إزالة الإشغالات فى شارع التحرير بالدقى بالجيزة ، ورفع جميع الإشغالات بالقرب من كنيسة المناهرة بمحافظة المنيا ، ورفع الإشغالات بشارع (8) بحى غرب بالمنصورة بالدقهلية، ورفع الإشغالات بشارع محمد نسيم بعباس العقاد بمدينة نصر.
- وبشأن رصف الطرق تم إدراج مدخل احمد ماهر محافظة البحيرة ضمن خطة مديرية الطرق ووضع تربة لعمل الاسفلت، ورصف شارع عرابى بمركز المراغة بمحافظة سوهاج.
- وبشأن شكاوى البناء المخالف تم إزالة البناء المخالف بعقار 3 بجوار فيلا الزهور بمحافظة الاسكندرية.