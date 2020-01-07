وزير التنمية المحلية: مبادرة صوتك مسموع تلقت 100 ألف رسالة من المواطنين فى 2019

صوتك مسموع .. التنمية المحلية: تلقينا أكثر من 90 ألف شكوى من المواطنين.. ونجحنا في حل 23 ألفا حتى الآن .. القمامة تتصدر عدد الشكاوى الواردة للمبادرة خلال نوفمبر