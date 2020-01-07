بيراميدز يخشى تعميق جراحه أمام الإسماعيلي بـ الدوري

يستضيف فريق بيراميدز نظيره الإسماعيلي، اليوم، الثلاثاء، في تمام الخامسة، مساء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الممتاز.



ويسعى فريق بيراميدز لاستعادة نغمة الانتصارات بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط المفاجئ أمام حرس الحدود بهدف دون رد، في الجولة الماضية.



على الجانب الآخر يسعى الإسماعيلي، لخطف الثلاث نقاط من بيراميدز، لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري.



ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ 11 بـ 14 نقطة.



ويتلقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري، أسوان مع الجونة، والانتاج مع المصري البورسعيدي.