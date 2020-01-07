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رياضة

صراع القاع يشعل مواجهة أسوان والجونة بـ الدوري

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:13 ص
فريق أسوان
فريق أسوان
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محمد السعيد
يستضيف فريق أسوان نظيره الجونة، اليوم، الثلاثاء، في تمام الثانية والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق أسوان لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط أمام الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الماضية.

على الجانب الأخر يطمح فريق الجونة، لخطف الثلاث نقاط من أسوان للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ويحتل الجونة المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد أسوان في المركز الـ 17 وقبل الأخير بـ 7 نقاط.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، الإنتاج الحربي مع المصري، وبيرانيدز مع الإسماعيلي.

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