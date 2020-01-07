لا وقت للراحة | ساديو مانى يتدرب فى الجونة قبل حفل الأفضل أفريقيًا

قرر النجم السنغالى ساديو مانى لاعب ليفربول الإنجليزى إقامة تدريب له بملعب الجونة بالغردقة اليوم قبل الذهاب إلى حفل جوائز أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.



واتفق ساديو مانى مع مسئولى الاتحاد الأفريقي والشركة الراعية على توفير ملعب له لإقامة بعض التدريبات البدنية له، خاصة أنه وصل إلى مصر أمس فى توقيت متأخر ولم يستطع التدريب.



وكانت إدارة ليفربول وفرت عددا من المدربين للسفر مع ساديو مانى إلى الغردقة للإشراف على تدريباته خلال تواجده لحضور حفل جائزة أفضل لاعب إفريقي 2019، كونه واحدا من أهم اللاعبين داخل الفريق والذى يتم الاعتماد عليه بشكل مستمر فى التشكيل الأساسى للفريق.



وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى سهل حشيش بمدينة الغردقة اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساء لمتابعة حفل جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 والذى يتنافس على لقبه نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى.



وشهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، تواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وصاحب لقب العامين الماضيين، حيث سيواجه زميله في ليفربول ساديو ماني، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

