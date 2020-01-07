AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعرفي على مقادير عمل جاتوه الشوكولاته بالموز مع الشيف توتا مراد..فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:45 م
جاتوة الشكولاتة بالموز
جاتوة الشكولاتة بالموز
Advertisements
نورهان رأفت
قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج "سفرة و طبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل جاتوه الشكولاته بالموز.

وجاءت مقادير عمل جاتوه الشوكولاتة بالموز كالتالي:
ديسك سبونج كيك
كريمة مخفوقة
شكولاتة خام مذابة
بندق مجروش ومحمص
موز

لمعرفة طريقة عمل جاتوة الشكولاتة بالموز بالتفصيل شاهدى الفيديو..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل صينية المدلعة مع الشيف توتا مراد.. فيديو

طريقة عمل تشيز كيك مع الشيف توتا مراد.. فيديو

شعرية بالمكسرات على طريقة الشيف توتا مراد.. فيديو

احتفالًا برأس السنة..طريقة عمل تورتة الفراولة..فيديو

للعزايم والأفراح..طريقة عمل أرز الطباخين للشيف توتا مراد..فيديو

مقادير عمل فراخ روول مع الشيف توتا مراد .. فيديو

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-1-2020 والقنوات الناقلة

انقطاع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة.. تعرف عليها

أول سيارة احتجزها الأمن السعودي تخطف الأنظار في السعودية.. فما قصتها

هجوم انتقامي.. تحذير أمريكي يكشف مكان ضربة إيران القادمة

أول رد من محامي نانسي عجرم على عائلة الشاب السوري القتيل

شاهد.. أمريكا تستعرض طائراتها وترسل آلاف الجنود للشرق الأوسط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلم العمر.. ابتكار بطارية تدوم 5 أيام في طفرة تكنولوجية حديثة

جنون السيلفي.. سيدة تفقد ذراعها بسبب صورة مع نمر

تعليق مثير للجدل والسخرية من الجوكر بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل.. شاهد