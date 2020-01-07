تعرفي على مقادير عمل جاتوه الشوكولاته بالموز مع الشيف توتا مراد..فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج "سفرة و طبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل جاتوه الشكولاته بالموز.



وجاءت مقادير عمل جاتوه الشوكولاتة بالموز كالتالي:

ديسك سبونج كيك

كريمة مخفوقة

شكولاتة خام مذابة

بندق مجروش ومحمص

موز



لمعرفة طريقة عمل جاتوة الشكولاتة بالموز بالتفصيل شاهدى الفيديو..