تعرفي على مقادير عمل جاتوه الشوكولاته بالموز مع الشيف توتا مراد..فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج "سفرة و طبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل جاتوه الشكولاته بالموز.
وجاءت مقادير عمل جاتوه الشوكولاتة بالموز كالتالي:
ديسك سبونج كيك
كريمة مخفوقة
شكولاتة خام مذابة
بندق مجروش ومحمص
موز
لمعرفة طريقة عمل جاتوة الشكولاتة بالموز بالتفصيل شاهدى الفيديو..
وجاءت مقادير عمل جاتوه الشوكولاتة بالموز كالتالي:
ديسك سبونج كيك
كريمة مخفوقة
شكولاتة خام مذابة
بندق مجروش ومحمص
موز
لمعرفة طريقة عمل جاتوة الشكولاتة بالموز بالتفصيل شاهدى الفيديو..