نادي قضاة مجلس الدولة يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

تقدم نادى مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، بالتهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد .



وأعرب البهى، عن تمنياته أن يحمل العام جديد الخير والسلام للجميع ، وللوطن الغالي وأهله .



وأضاف:"حفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه ، وداعيا المولي عز وجل ان يعم السلام والأمن والاستقرار جميع أرجاء المسكونة".