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حوادث

نادي قضاة مجلس الدولة يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:04 م
المستشار سمير البهى
المستشار سمير البهى
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كتب محمد زهير
تقدم نادى مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، بالتهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

وأعرب البهى، عن تمنياته أن يحمل العام جديد الخير والسلام للجميع ، وللوطن الغالي وأهله .

وأضاف:"حفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه ، وداعيا المولي عز وجل ان يعم السلام والأمن والاستقرار جميع أرجاء المسكونة".
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