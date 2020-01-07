البحرين: التنسيق مع أمريكا لمواجهة التهديدات بالخليج العربي

أكد القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن خليفة بن أحمد آل خليفة، اليوم الثلاثاء، أن التنسيق العسكري المشترك والتعاون الدفاعي مستمر بين قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة الأمريكية لمصلحة البلدين الصديقين لمواجهة كافة التحديات ومختلف الأخطار والتهديدات التي تواجهها منطقة الخليج العربي.



وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ذلك جاء خلال استقبال القائد العام لقوة دفاع البحرين، قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس الفريق بحري جيمس مالوي.



وأشاد القائد العام بعلاقات الصداقة التاريخية القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها وتطويرها وما تشهده من تعاون متواصل؛ من خلال توحيد الجهود وعملية التنسيق المشترك على مختلف الأصعدة، مؤكدًا مواصلة تكثيف الجهود العسكرية والدفاعية وأطر تعزيزها لتحقيق الأمن والاستقرار في أرجاء المنطقة.