AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طرد حسام غالي من مباراة الجونة وأسوان

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:42 م
حسام غالي أرشيفية
حسام غالي أرشيفية
Advertisements
عبدالله هشام
تعرض حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة للطرد من مباراة فريقه أمام أسوان التي أقيمت على ملعب أسوان ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويأتى سبب طرد غالي بعد اعتراضه على قرارات حكم اللقاء في الدقيقة 78 من عمر اللقاء الذي انتهى بنتيجة هدف لكل منهما.

جاء هدف فريق أسوان في الدقيقة 13 من ضربة جزاء سجلها محمد الصباحي، واحتسبت ركلة الجزاء بعد تدخل قوي من ليلة لاعب الجونة على مهاجمي أسوان.

وفي الشوط الثاني نجح فريق الجونة في إدراك هدف التعادل من ضربة جزاء سجلها أحمد حمدي في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يحتل فريق أسوان يحتل المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، فيما يحتل الجونة المركز الـ12 برصيد 12 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المريخ يتقدم على الترسانة بهدف في الشوط الأول بكأس مصر

الدوري الإنجليزي .. أرسنال يسقط بثنائية على أرضه أمام برايتون

إنبي يسحق الجونة برباعية على ملعبة في الدوري ..فيديو

الدوري المصري.. شوط أول سلبي بين سموحة وأسوان

بيراميدز يواصل السقوط | يخسر بثلاثية من الجونة في مباراة مجنونة

الدوري المصري..الجونة يتقدم على طلائع الجيش 1- صفر في الشوط الأول

ترشيحاتنا

خسائر قوية لـ محمد صلاح | ماذا يعنى تتويج مانى بأفضل لاعب إفريقي 2019

القوات البحرية الليبية تعلن بدء تقدم الجيش نحو مصراتة

أسعار رينو renault في مصر بعد زيرو جمارك 2020

مرتضى منصور يقيم حفلا لـ تكريم طارق حامد

هل يحضر صلاح | تغريدة جديدة من ليفربول قبل ساعات من حفل أفضل لاعب أفريقي

طائرة خاصة | محاولات أخيرة لإقناع محمد صلاح بحضور حفل أفضل لاعب أفريقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعزف لـ عمر خيرت وأم كلثوم.. شاهد| عمر مختار أصغر عازف بيانو كفيف

بعد فوزهما بـ2 مليون إسترليني بأيام.. زوجان في انتظار خبر سعيد

فتاة تستخدم صورها بحيلة غريبة لإنقاذ الحيوانات من الحرائق في أستراليا