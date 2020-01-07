طرد حسام غالي من مباراة الجونة وأسوان

تعرض حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة للطرد من مباراة فريقه أمام أسوان التي أقيمت على ملعب أسوان ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.



ويأتى سبب طرد غالي بعد اعتراضه على قرارات حكم اللقاء في الدقيقة 78 من عمر اللقاء الذي انتهى بنتيجة هدف لكل منهما.



جاء هدف فريق أسوان في الدقيقة 13 من ضربة جزاء سجلها محمد الصباحي، واحتسبت ركلة الجزاء بعد تدخل قوي من ليلة لاعب الجونة على مهاجمي أسوان.



وفي الشوط الثاني نجح فريق الجونة في إدراك هدف التعادل من ضربة جزاء سجلها أحمد حمدي في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.



وبهذه النتيجة يحتل فريق أسوان يحتل المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، فيما يحتل الجونة المركز الـ12 برصيد 12 نقطة.