باسم مرسي يعود للتهديف ويتقدم للإنتاج الحربي على المصري ..فيديو

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي بالهدف الأول في شباك المصري البورسعيدي، في المباراة التي تقام على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الممتاز.



سجل باسم مرسي الهدف عن طريق مراوغة مميزة داخل منطقة الجزاء وتسديدة رائعة أسكنها شباك حارس مرمى الفريق البورسعيدي في الدقيقة 37 من عمر المباراة.



جاء تشكيل المصري:

حراسة المرمى:أحمد مسعود



خط الدفاع: عمر كمال، سعيد سيمبوري، محمد جابر، كريم العراقي.



خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى ، حسن على .



خط الهجوم: مفتاح طقطق، أحمد ياسر، محمود وادي.



بينما جاء تشكيل الانتاج الحربي:

حراسة المرمى: عامر عامر



خط الدفاع: أحمد مجدى، معاذ الحناوي، محمود البدري، أحمد شديد



خط الوسط: محمود عادل، محمد بازوكا، إبراهيم عبد الخالق



خط الهجوم: موسى دياورا، باسم مرسي، مامادوا نياس

