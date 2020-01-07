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رياضة

الإنتاج الحربي يتقدم على المصري بهدف نظيف في الشوط الأول.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:00 م
باسم مرسي
باسم مرسي
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عمرو أبوبكر
انتهت أحداث شوط المباراة الأول بين فريق الإنتاج الحربي والمصري البورسعيدي بتقدم الإنتاج بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل باسم مرسي الهدف عن طريق مراوغة مميزة داخل منطقة الجزاء وتسديدة رائعة أسكنها شباك حارس مرمى الفريق البورسعيدي في الدقيقة 37 من المباراة.

جاء تشكيل المصري:
حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: عمر كمال، سعيد سيمبوري، محمد جابر، كريم العراقي.

خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى ، حسن على.

خط الهجوم: مفتاح طقطق، أحمد ياسر، محمود وادي.

بينما جاء تشكيل الانتاج الحربي:
حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد مجدى، معاذ الحناوي، محمود البدري، أحمد شديد.

خط الوسط: محمود عادل، محمد بازوكا، إبراهيم عبد الخالق.

خط الهجوم: موسى دياورا، باسم مرسي، مامادوا نياس.
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