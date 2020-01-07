قيمة محمد صلاح التسويقية تتفوق على كرستيانو رونالدو وميسي

تواجد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بالمركز الثالث ضمن قائمة أغلى اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بعد الأداء الذي قدمه مع الريدز وقيادة فريقه لحصد دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.



وجاء محمد صلاح، في المركز الثالث بقيمة 150 مليون إسترليني حسب مرصد "CIES" لكرة القدم، متفوقا على عدد من نجوم الكرة العالمية، أبرزهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.



وجاءت قائمة العشرة الأوائل، التي جاءت كالتالي:



1- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – 226 مليون إسترليني.



2- رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي) – 190 مليون إسترليني.



3- محمد صلاح (ليفربول) – 150 مليون إسترليني.



4- جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) – 144 مليون إسترليني.



5- ساديو ماني (ليفربول) – 132 مليون إسترليني.



6- هاري كين (توتنهام) – 129 مليون إسترليني.



7- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) – 114 مليون إسترليني.



8- ليونيل ميسي (برشلونة) – 107 ملايين إسترليني.



9- أنطوان جريزمان (برشلونة) – 105 ملايين إسترليني.