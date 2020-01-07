وزير الدفاع الأمريكي مهددا إيران: لا نبدأ الحرب ولكننا ننهيها

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في تصريحات لـشبكة سي إن إن الأمريكية، إن بلاده لا تبدأ الحرب لكنها تنهيها، في تهديد صريح لإيران.



وأضاف: "نحن لا نسعى للحرب مع إيران، لكننا مستعدون لإنهائها... ما نود أن نراه، هو وقف التصعيد".



وأكد اسبر على أن قاسم سليماني كان يحضر لـ"هجوم وشيك" على قوات ومصالح أمريكية، لافتا إلى أن واشنطن لديها أدلة "دامغة"، وأن سليماني "تم ضبطه بالجرم المشهود، حيث التقى، قائدا إرهابيا ثانيا، لتنسيق وتدبير هجمات جديدة على دبلوماسيين أمريكيين وقوات أو منشآت أمريكية".



وأشار إسبر إلى أن الهجوم كان سيحدث في غضون أيام أو أسابيع لو لم يتم القضاء على سليماني.



وتابع: "نحن مستعدون للأسوأ، ونتمنى ألا تتجه إيران للتصعيد"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة كانت صائبة في اغتيال قاسم سليماني، وقال: "لقد كان هذا الوقت المناسب، الذي اختارته الولايات المتحدة للقضاء على زعيم إرهابي لمنظمة إرهابية خارج ساحة المعركة. على إيران أن تدرك أن اللعبة قد تغيرت، ولن نتحمل هذا السلوك السيئ".