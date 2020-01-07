وزير الدفاع الأمريكي: مستعدون للرد بقوة على إيران ..فيديو

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسحب من العراق، فهي بحاجة إلى الإبقاء على حضورها لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.





وأضاف إسبر، خلال مؤتمر صحفى، أن الولايات المتحدة تريد خفض التصعيد مع إيران، ولا تسعى إلى الدخول في حرب مع إيران.





وكشف وزير الدفاع الأمريكي، أن الولايات المتحدة قامت بزيادة قواتنا فى المنطقة، مؤكدًا أن الاولوية بالنسبة للولايات المتحدة الحفاظ على قواتنا فى الشرق الأوسط.





وأشار وزير الدفاع الأمريكي، إلى أنهم مستعدون لرد قوي على إيران وذلك للحفاظ على مصالحنا.





وتابع، وزير الدفاع الأمريكي، "يجب على إيران وقف زعزعة استقرار المنطقة".