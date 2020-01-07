بفستان قصير | زوجة محمود العسيلى تتألق فى عقد القران

عقد الفنان محمود العسيلى قرانه مساء اليوم من خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم في الإسكندرية، والتى تألقت خلال عقد القران بجيب قصير.



وقال العسيلى فى تصريحات صحفية مؤخرا إن حفل الزفاف من المنتظر أن يقام يوم الجمعة المقبل.



كان العسيلي، حرص على مشاركة جمهوره خطته للعام الجديد، والخطوات التى سيتبعها فى 2020، ونشر مجموعة من الصور له من كواليس حفلته التى أحياها فى رأس السنة، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام.



وكان الفنان محمود العسيلى قد أثار استياء الجمهور الأردني مؤخرا بسبب تأخر صعوده فى الحفل الذى اقيم له وذلك بسبب إصرار العسيلى على حصوله على جميع المستحقات المالية.



وكشف مدير تنظيم الحفل فرس ياجي خلال لقائه فى برنامج "انسايدر بالعربى" : أن ما تم تداوله صحيح وبالفعل تأخر محمود العسيلى عن الصعود على المسرح وذلك بسبب عدم تسلم مستحقاته المالية.