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أخبار العالم

الغد: انطلاق صافرات الإنذار من القنصلية الأمريكية بأربيل

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أفادت قناة الغد، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مراسلها في بغداد، بسماع أصوات صافرات الإنذار في القنصلية الأمريكية في أربيل بالعراق.

وتشهد المنشآت والمصالح العراقية توترا شديدا على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي إن بلاده مستعدة للرد الإيراني على مقتل سليماني، وسترد واشنطن بدورها على أي عمل إيراني.

وقالت إيران إنها سترد على مقتل سليماني، وقال مسؤولون إن الرد سيكون عسكريا.

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