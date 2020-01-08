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عدم استقرار أحوال الطقس وتحذير من اضطراب الملاحة.. فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:01 ص
أحوال الطقس
أحوال الطقس
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية، وتحذير من اضطراب الملاحة.

وأضافت إيمان شاكر خلال برنامج «المواجهة» المذاع على قناة «أكسترا نيوز» أن هناك نشاطاً للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء بالجمهورية تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق .

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عبد بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن يناير هو بداية لفصل الشتاء، وحالة من عدم الاستقرار أيضا، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ونشاط للرياح تصل العاصفة على بعض المناطق الغربية.

وأشِار إيمان شاكر إلى أن حالة عدم الاستقرار مستمرة حتى يوم الجمعة، موضحا أن درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية من 3 الي 4 درجات، ليكون الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا في الساعات المتأخرة والصباح الباكر.

وقالت إيمان شاكر إن درجات الحرارة الصغرى قد تصل في بعض المناطق من 4 إلى 5 درجات، وبعض المدن تصل الي صفر و سالب 1 خاصة في المناطق الجبلية.
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