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توك شو

طهران تهدد برد أكثر تدميرًا في حالة وقوع هجوم أمريكي جديد

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:20 ص
القصف الايراني
القصف الايراني
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كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «العربية الحدث» نبأ عاجلاً عن التلفزيون الإيراني، يفيد بأن طهران تهدد بـ"رد أكثر تدميرا" في حالة وقوع هجوم أمريكي جديد.

وأعلن منذ قليل الحرس الثوري الإيراني إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن الصواريخ التي أطلقت على قاعدة عين الأسد الأمريكية مصدرها الأراضي الإيرانية.

أكدت وسائل إعلام إيرانية، سقوط صواريخ، على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق.

وأفادت قناة "الغد"، بسقوط 10 صواريخ على قاعدة عين الأسد التي تستضيف القوات الأمريكية، في محافظة الأنبار بالعراق.

تزامن ذلك، مع تأكيد شهود عيان، وقوع انفجارات في أربيل.
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