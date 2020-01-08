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أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير قاعدة عين الأسد في العراق بالكامل

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:38 ص
صدى البلد
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رحيم يسري
أكد الحرس الثوري الإيراني، أن قاعدة عين الأسد، التي تضم قوات أمريكية "دُمرت تمامًا"؛ ردًا على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران، وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأكدت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.

وأوضحت أنها ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.

وأعلن البنتاجون أن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن منذ قليل إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية بالعراق.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الصواريخ التي أطلقت على قاعدة عين الأسد الأمريكية مصدرها الأراضي الإيرانية.

وأكدت وسائل إعلامية سقوط أكثر من 10 صواريخ على القوات الأمريكية في العراق.

وقُتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية يوم الجمعة بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.
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