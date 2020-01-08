قاعدة عين الأسد تطلب فريقاً طبياً.. وتؤكد: لا معلومات عن عدد المصابين

عرضت قناة «إكسترا نيوز» نبأ عاجلاً، يفيد بأن قاعدة عين الأسد العسكرية بالعراق، تطلب فريقاً طبياً، ولا معلومات عن عدد المصابين؛ إثر القصف الإيراني عليها.



وأعلن منذ قليل الحرس الثوري الإيراني، إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق.



وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الصواريخ التي أطلقت على قاعدة عين الأسد الأمريكية مصدرها الأراضي الإيرانية.



وأكدت وسائل إعلامية سقوط صواريخ على القوات الأمريكية في العراق.



وقُتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية يوم الجمعة بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.